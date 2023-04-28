Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил КНДР о "подавляющем" ядерном ответе при попытке применить ядерное оружие, сообщает "Ренхап".
"Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и подавляющим ответом, включая ядерный потенциал США, со стороны южнокорейско-американского альянса и Вооруженных сил Республики Корея", - заявил Юн Сок Ель во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Он призвал Пхеньян "принять решение о денуклеаризации ради истинного мира и взаимного процветания на Корейском полуострове".
При этом президент Южной Кореи выразил полное доверие "обязательствам Соединенных Штатов по расширенному сдерживанию".
"Наше правительство будет твердо реагировать на угрозы Северной Кореи, основываясь на непоколебимой совместной оборонной позиции Южной Кореи и США", - сказал он.
По его словам, Вашингтон и Сеул продолжат проводить совместные учения Южной Кореи и США, а также расширять сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией.
В свою очередь, отмечает агентство, глава Пентагона заверил, что расширенные обязательства США по сдерживанию охватывают весь спектр американских возможностей, включая возможности обычной, ядерной и противоракетной обороны.
Президент Южной Кореи находится с официальным визитом в США. Ранее, 26 апреля, он встретился с президентом Джо Байденом.
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