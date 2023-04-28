Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0209 GBR   2.1223 TRY   0.0874

Цена на нефть

27.04 $/bbl +/- WTI 74.76 +0.46 Brent 78.22 +0.50

Финансы 28.04.2023 16:33

Naxcivanbank в I квартале сократил активы на 9,4%, увеличил прибыль на 44%

Единственный региональный банк в Азербайджане ОАО "Naxcivanbank" в январе-марте 2023 года сократил активы на 9,4% - до 313 млн 869,59 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец марта 2023 года составил 173,671 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 0,03% - ИФ).

Обязательства банка равны 196 млн 853,5 тыс. манатов (спад на 16%). Депозиты в банке оцениваются в 112,447 млн манатов (спад на 27,6%), в том числе вклады населения - 6,799 млн манатов (спад на 34,4%).

Капитал банка равен 117 млн 16,08 тыс. манатов (рост на 4,3%), уставный капитал - 94 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности первого квартала 2023 года составила 5 млн 56,8 тыс. манатов, что на 44,1% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


TuranBank увеличил в I квартале активы на 6,3%, убытки превысили 18 млн манатов Gunay Bank сократил в I квартале активы на 2,5%, прибыль составила около 280 тыс. манатов Muganbank сократил в I квартале активы на 7,4%, прибыль – в 30 раз Bank Avrasiya сократил в I квартале активы на 2% Yelo Bank увеличил в I квартале активы на 1,1%, прибыль – в 12 раз Expressbank сократил I квартале прибыль почти на 2% AccessBank увеличил в I кв. активы на 7,8%, прибыль – в 6,8 раза Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в I квартале активы почти на 17% Bank Respublika увеличил в I кв. активы на 3,8%, прибыль – в 1,6 раза Bank of Baku сократил в I квартале прибыль на 3,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az