Naxcivanbank в I квартале сократил активы на 9,4%, увеличил прибыль на 44%

Единственный региональный банк в Азербайджане ОАО "Naxcivanbank" в январе-марте 2023 года сократил активы на 9,4% - до 313 млн 869,59 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на конец марта 2023 года составил 173,671 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 0,03% - ИФ).
Обязательства банка равны 196 млн 853,5 тыс. манатов (спад на 16%). Депозиты в банке оцениваются в 112,447 млн манатов (спад на 27,6%), в том числе вклады населения - 6,799 млн манатов (спад на 34,4%).
Капитал банка равен 117 млн 16,08 тыс. манатов (рост на 4,3%), уставный капитал - 94 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности первого квартала 2023 года составила 5 млн 56,8 тыс. манатов, что на 44,1% больше показателя аналогичного периода 2022 года.
Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.
Х.Насирзаде
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