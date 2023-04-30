Президент Литвы исключил возможность присоединения Украины к НАТО во время конфликта

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединение Украины к НАТО невозможно во время конфликта. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

По словам политика, вопрос присоединения Украины к НАТО будет одним из самых сложных на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

"Это будет самый сложный вопрос, с которым придется иметь дело в Вильнюсе. Литва настаивает на амбициозной повестке, но некоторые страны все еще не решаются послать Зеленскому сильные сигналы по этой теме", - пояснил Науседа.

Он опроверг возможность вступления Украины в альянс до окончания конфликта. Однако он надеется, что на саммите удастся разработать дорожную карту присоединения страны.

В.Алиев