Алиев и Блинкен провели переговоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Там отметили, что в ходе беседы Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку и именно Баку выступил инициатором начала переговоров по мирному договору с Ереваном и нормализации отношений, для чего предложил Армении пять принципов в соответствии с нормами и принципами международного права.

Он заявил, что установка пограничного пункта пропуска «Лачин» на азербайджано-армянской границе «обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными нормами».

Президент Азербайджана подчеркнул, что целью здесь является «не ограничение движения, а наоборот, обеспечение контроля», и «проезд через этот пункт уже осуществляется».

В ходе телефонного разговора было отмечено, что права жителей армянского происхождения в Карабахском регионе Азербайджана будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана и международными договорами, стороной которых выступает Баку, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь Блинкен написал в твиттере, что в воскресенье провел телефонный разговор с Алиевым, «чтобы выразить свою поддержку продолжающимся усилиям, направленным на обеспечение мира с Арменией, и нашу готовность содействовать этому». Госсекретарь США также коснулся установки пункта пропуска через азербайджано-армянскую границу в начале Лачинской дороги.

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