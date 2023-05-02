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Дальнее зарубежье 02.05.2023 20:53

Дания направит Киеву военной и финансовой помощи почти на 230 млн евро - Минобороны

Дания окажет Украине помощь на общую сумму в 227,5 млн евро, куда войдут поставки военного оборудования и финансовая поддержка, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление датского Минобороны.

В документе уточняется, что, в частности, Киев должен получить машины для разминирования, боеприпасы, а также средства для приобретения систем ПВО.

Со своей стороны, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что новый транш военной помощи - самый крупный из всех, направленных Данией Украине к данному моменту. Он подчеркнул, что в общей сложности Копенгаген предоставил Киеву военной помощи на более чем 1,4 млрд евро.

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Тэги: ДАНИЯ, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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