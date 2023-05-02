Дания направит Киеву военной и финансовой помощи почти на 230 млн евро - Минобороны

Дания окажет Украине помощь на общую сумму в 227,5 млн евро, куда войдут поставки военного оборудования и финансовая поддержка, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление датского Минобороны.
В документе уточняется, что, в частности, Киев должен получить машины для разминирования, боеприпасы, а также средства для приобретения систем ПВО.
Со своей стороны, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что новый транш военной помощи - самый крупный из всех, направленных Данией Украине к данному моменту. Он подчеркнул, что в общей сложности Копенгаген предоставил Киеву военной помощи на более чем 1,4 млрд евро.
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