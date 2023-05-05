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Внешняя политика 05.05.2023 14:13

Байрамов и Чавушоглу обсудили последние переговоры между Баку и Ереваном по мирному договору

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в пятницу провели телефонный разговор.

«В ходе беседы министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и о текущей ситуации в регионе. Также главы МИД обсудили состоявшиеся в США (1-4 мая) переговоры по проекту мирного договора между Азербайджаном и Арменией (на уровне глав МИД – ИФ)», - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что министры в ходе телефонного разговора затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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