В Польше проходят военные учения Anakonda-23

В Польше проходят крупные военные учения Anakonda-23, сообщает в понедельник белорусский гостелеканал СТВ.

"В них задействовано множество военной техники, в частности, танки "Абрамс", БМП, гаубицы и реактивные установки. 12 тысяч солдат и офицеров совершенствуют навыки боеготовности, участвуя в импровизированных боях", - говорится в сообщении.

"Присоединились к тренировкам и военные из стран НАТО и государств-партнеров Альянса: США, Румынии, Словении, Швеции, Прибалтики и Турции", - отмечается в сюжете.

Как сообщает телеканал, "подробности маневров не разглашаются, власти Польши обратились к жителям с просьбой не публиковать какую-либо информацию о ходе учений".