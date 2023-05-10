Либерман: никто не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как Гейдар Алиев

Израильский политик, депутат кнессета, глава партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что Израиль и Азербайджан достигли полного объема дипломатических отношений.

«Я горжусь тем, что мне выпала честь встретиться с незаурядным лидером Гейдаром Алиевичем Алиевым и стоять у истоков установления дружеских двусторонних отношений между нашими странами, которые с открытием посольства Азербайджана в Израиле и недавними взаимными визитами министров иностранных дел достигли полного объема дипломатических отношений, какие только существуют между двумя дружескими государствами», - написал Либерман в своей статье, посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Либерман отмечает, что впервые в 1997 году в правительстве Израиля обсуждался вопрос визита премьера страны в Азербайджан. «Выслушав доклады МИДа и Совбеза, оценив эрудированность их сотрудников и подытожив их аргументацию, я высказал свою точку зрения: у Израиля есть единственный реальный союзник в Центрально-Азиатском регионе и на Кавказе – это Азербайджан. На всем протяжении его истории в Азербайджане никогда не было антисемитизма, не было погромов и гонений на евреев. Евреи всегда чувствовали себя здесь спокойно и в безопасности. Это касается не только горских евреев, но и ашкеназов, которые начали селиться в Азербайджане с начала 19-го века», - подчеркнул он.

Политик добавил: «Рассматривая потенциал стратегического сотрудничества между Израилем и Азербайджаном с долгосрочной точки зрения, стабильности и общности интересов, я высказал уверенность, что никакой альтернативы Азербайджану нет. Все участники совещания приняли мою точку зрения и согласились с моим мнением».

Либерман вспоминает, что в августе 1997 года израильская делегация во главе с премьер-министром впервые оказалась в Баку.

«Встреча с президентом Азербайджана должна была пройти в его резиденции в Баку, но Гейдар Алиев предложил перенести ее в резиденцию на Каспийском море. Он сказал: "Выпьем по чашке кофе, посмотрите на закат и вернетесь в аэропорт". "Чашка кофе" оказалась очень вместительной, потому что мы посмотрели не только закат на Каспийском море, но и рассвет, и наша встреча закончилась около 8 утра следующего дня. И причиной такой ее длительности были необыкновенный шарм Гейдара Алиевича, его эрудиция и глубокое понимание всего происходящего и в региональной, и в мировой политике. (…) Никто не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как Гейдар Алиев. Его обаяние, манера говорить, какой-то особый аристократизм, и в то же время простота в общении производили настолько сильное впечатление, что порой казалось – он обладает талантом гипнотического воздействия на собеседника.

В той долгой ночной беседе, в которой также принимал участие тогдашний советник Нетаниягу Узи Арад, мы были поражены аналитическими способностями Гейдара Алиева, его умением смотреть вперед. Когда беседа закончилась, и мы вышли, я спросил Узи Арада о его впечатлении. Он ответил кратко: "Мощный лидер", - отметил он.

Либерман подчеркивает, что на той памятной встрече был заложен фундамент израильско-азербайджанских двусторонних отношений, которые потом продолжали бурно развиваться при активном содействии и поддержке уже нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, сына и преемника Гейдара Алиевича.

Р.Ахмедов