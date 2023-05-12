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ТЭК 12.05.2023 10:00

Азербайджан в январе-апреле экспортировал 8,5 млн т нефти - Шахбазов

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-апреле 2023 года по оперативным данным составила 10,2 млн тонн, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем аккаунте в Twitter написал, что в январе-апреле 2023 года Азербайджан экспортировал на мировые рынки 8,5 млн тонн нефти с конденсатом.

Как сообщалось, в 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), экспорт - 26,3 млн тонн (спад на 6,5%).

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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