Цены на нефть продолжают расти, Brent приблизилась к $78 за баррель

Цены на нефть продолжают расти днем в среду в преддверии публикации официальной недельной статистики запасов в США и на фоне лесных пожаров в Канаде.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 во вторник составляет $77,96 за баррель, что на $1,12 (1,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,2 (1,65%), до $74,11 за баррель.
Автор на Investing.com Барани Кришнан связывает рост котировок скорее с сильной статистикой потребления в Штатах и влиянием канадских лесных пожаров на экспорт нефти в эту страну, чем с недавними заявлениями министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана о перспективе убытков для "медведей".
Ранее сообщалось, что пожары в Канаде затронули ключевой регион добычи - провинцию Альберта. По данным CBC News, там выгорело более 945 тыс. га.
По мнению Кришнана, в краткосрочной перспективе ОПЕК+, которая проведет заседание 4 июня, сможет "калибровать рынок под свои желания", учитывая традиционное повышение спроса на нефть в преддверии лета.
В Штатах 29 мая отметят День поминовения, который считается началом так называемого летнего автомобильного сезона - периода пикового спроса на топливо в стране.
Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,8 млн баррелей, подсчитал Американский институт нефти. По данным Trading Economics, рынок ожидал снижения на 525 тыс. баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в 18:30.
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