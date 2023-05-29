Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 72.67 +0.84 Brent 77.12 +0.69

Дальнее зарубежье 29.05.2023 21:45

В ЕС анализируют уроки военного конфликта на Украине для строительства европейского оборонного потенциала

В Европейском союзе начался анализ долгосрочных уроков, которые ЕС должен извлечь из военного конфликта на Украине, формируя свой оборонный потенциал.

"Европейцы должны понять фундаментально изменившуюся картину безопасности и новые угрозы, с которыми мы сталкиваемся не только на восточном фланге, и сделать правильные выводы относительно необходимых нам военных средств", - написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник в своем блоге.

По его словам, ясно, что возвращение в европейскую действительность военного конфликта высокой интенсивности "требует изменения мышления".

Недостаточно просто нарастить расходы на оборону, ЕС должен "прежде всего увеличивать ресурсы более скоординированным образом между государствами-членами и в согласовании с НАТО", считает главный дипломат ЕС.

Боррель отметил важность "дополнительных инвестиций в существующие или новые (военные) возможности для обеспечения систем боевого управления, позволяющих оперативно оценивать ситуацию и реагировать на нее".

Подчеркнув роль современных военных технологий, которым ЕС должен и дальше уделять приоритетное внимание, он указал на важность количественных показателей, недостаток которых проявился в военной поддержке Украины.

События на Украине научили, что "крупномасштабные затяжные операции высокой интенсивности влекут за собой чрезвычайно высокий уровень потерь техники и поэтому должны быть подкреплены большими запасами", считает Боррель.

Нынешний конфликт "еще раз продемонстрировал важность устойчивой, гибкой и эффективной логистики - от снабжения войск на фронте или оказания медицинской помощи до быстрого ремонта или модификации систем и оборудования", подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Пробелы, по его словам, выявлены в состоянии европейской оборонной промышленности.

"Откровенно говоря, сегодня нашей оборонке не хватает критической массы и способности быстро реагировать, сроки поставок затянуты, возможности наращивания производства ограничены", - отметил он.

"Для повышения надежности поставок необходимо решить проблему чрезмерной зависимости от внешних поставщиков", - напомнил Боррель об очевидном недостатке, выявленном в ходе конфликта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОБОРОНА, УКРАИНА, АНАЛИЗ


Похожие новости


Министры обороны стран ЕС решили принять меры по укреплению кибербезопасности ЕС выделяет 40 млн евро Молдове и 30 млн евро Грузии для поддержки оборонного сектора ЕС разместит в Молдове миссию в рамках совместной политики безопасности и обороны Министры обороны стран ЕС обсудят миссию по подготовке украинских военных и оборонные возможности союза ЕС выделит 1,2 млрд евро на десятки проектов в области оборонных технологий Еврокомиссия выдвинула предложение о совместных оборонных закупках государствами ЕС ЕС выделит еще 3 млрд евро на нужды обороны и военные инновации ЕС принял решение создать собственный военный потенциал Силы быстрого реагирования ЕС должны быть созданы не позднее 2025 года - Боррель ЕС есть смысл усиливать оборонный потенциал, а не создавать дублирующие функции НАТО структуры - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az