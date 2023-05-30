CEO Starbucks подтвердил цель по открытию 9 тыс. кофеен в материковой части КНР к 2026 г

Главный исполнительный директор американской Starbucks Corp. Лаксман Нарасимхан отметил огромный рыночный потенциал Китая в ходе визита в Шанхай.

Он сказал, что цель компании по открытию 9 тыс. кофеен в континентальной части страны до конца 2025 года остается неизменной, сообщает агентство "Синьхуа".

Потребление кофе на душу населения в Китае растет, но страна по этому показателю все еще сильно отстает от Японии и США, что создает множество возможностей для роста бизнеса, полагает глава Starbucks.

В начале апреля в 244 китайских городах насчитывалось свыше 6,2 тыс. кофеен Starbucks. Из них более 1 тыс. расположены в Шанхае - больше, чем в любом другом городе мира.

Первое кафе Starbucks в материковой части Китая было открыто в Пекине в январе 1999 года.