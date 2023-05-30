CEO Starbucks подтвердил цель по открытию 9 тыс. кофеен в материковой части КНР к 2026 г

Главный исполнительный директор американской Starbucks Corp. Лаксман Нарасимхан отметил огромный рыночный потенциал Китая в ходе визита в Шанхай.
Он сказал, что цель компании по открытию 9 тыс. кофеен в континентальной части страны до конца 2025 года остается неизменной, сообщает агентство "Синьхуа".
Потребление кофе на душу населения в Китае растет, но страна по этому показателю все еще сильно отстает от Японии и США, что создает множество возможностей для роста бизнеса, полагает глава Starbucks.
В начале апреля в 244 китайских городах насчитывалось свыше 6,2 тыс. кофеен Starbucks. Из них более 1 тыс. расположены в Шанхае - больше, чем в любом другом городе мира.
Первое кафе Starbucks в материковой части Китая было открыто в Пекине в январе 1999 года.
Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества Ирана и Азербайджана
Помощник госсекретаря США Пайетт прибыл в Баку
Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем
Баку и Тель-Авив подписали план сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки до 2029г
Туроператоры Азербайджана и Дагестана договорились сотрудничать в сфере туризма
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
В России пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
США в среду объявят об очередных ограничениях в отношении РФ
Украина приостанавливает экспорт сахара до середины сентября
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС