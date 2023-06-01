Представители Азербайджана, Венгрии, Грузии, Румынии, Болгарии и ЕК обсудили создание СП по проекту экспорта «зеленой» энергии по дну Черного моря

В рамках Бакинской энергетической недели в четверг прошло третье министерское заседание для реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии», в ходе которого его участники согласовали присоединение к проекту Болгарии, сообщили в Минэнерго Азербайджана.

«На встрече было согласовано присоединение Болгарии к коридору «зеленой» энергии и завершение в ближайшее время технических заданий для технико-экономического обоснования проекта», - говорится в сообщении.

В ходе заседания также состоялось обсуждение проекта меморандума о взаимопонимании по выбору консалтинговой компании и созданию совместного предприятия (СП) между странами-участницами, достигнута договоренность о проведении следующей встречи в июле 2023 года, добавили в ведомстве.

Во встрече принимали участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, госсекретарь по политике безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, в онлайн-формате министр энергетики Болгарии Росен Христов и представительница Европейской комиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в 2023 году. Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Р.Керимов