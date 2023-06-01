Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 69.09 -1.37 Brent 72.60 -1.11

ТЭК 01.06.2023 16:20

Представители Азербайджана, Венгрии, Грузии, Румынии, Болгарии и ЕК обсудили создание СП по проекту экспорта «зеленой» энергии по дну Черного моря

В рамках Бакинской энергетической недели в четверг прошло третье министерское заседание для реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии», в ходе которого его участники согласовали присоединение к проекту Болгарии, сообщили в Минэнерго Азербайджана.

«На встрече было согласовано присоединение Болгарии к коридору «зеленой» энергии и завершение в ближайшее время технических заданий для технико-экономического обоснования проекта», - говорится в сообщении.

В ходе заседания также состоялось обсуждение проекта меморандума о взаимопонимании по выбору консалтинговой компании и созданию совместного предприятия (СП) между странами-участницами, достигнута договоренность о проведении следующей встречи в июле 2023 года, добавили в ведомстве.

Во встрече принимали участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, госсекретарь по политике безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, в онлайн-формате министр энергетики Болгарии Росен Христов и представительница Европейской комиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в 2023 году. Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, КОРИДОР


Похожие новости


Алиев обсудил с Шефчовичем сотрудничество Азербайджана и ЕС в сфере энергетики ЕС и Азербайджан полны решимости реализовать стратегическое партнерство в энергосфере - еврокомиссар Симсон Азербайджан и ЕС на следующей неделе проведут энергодиалог в Брюсселе - ЕК Глава Еврокомиссии выступила с международной инициативой по экологически чистой энергетике ЕС и США намерены помогать Западным Балканам преодолевать зависимость от поставок газа из РФ Министры энергетики стран ЕС согласовали позицию по «газовому пакету» В Еврокомиссии предложат продлить до следующего года меры по добровольному сокращению спроса на газ Алиев надеется на скорое начало поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана в Европу Член Еврокомиссии по энергетике Симсон заявила о значительном сокращении за год зависимости Евросоюза от российского газа Комитет Европарламента поддержал законодательные проекты по возобновляемым и низкоуглеродным газам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az