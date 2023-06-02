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Бизнес и законодательство 02.06.2023 18:32

Гарибашвили и Джаббаров обсудили экономические проекты Баку и Тбилиси

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу в Тбилиси обсудил вопросы экономического взаимодействия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Стороны рассмотрели положительную динамику экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и основные направления существующего стратегического партнерства между странами. Отмечена важность дальнейшего укрепления политического диалога", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на правительство Грузии.

Собеседники подчеркнули, что Азербайджан и Грузия успешно реализуют различные экономические, энергетические и транспортные проекты глобального и регионального значения, и выразили готовность к более тесному сотрудничеству в будущем, чтобы в полной мере использовать имеющийся потенциал между двумя странами.

Кроме этого, стороны обсудили ход работ по модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Гарибашвили также пригласил делегацию Азербайджана на "Форум Шелкового пути" в Тбилиси этой осенью", - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКОНОМИКА, ОТНОШЕНИЯ


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