Страны ОПЕК обсудят многое, будет увлекательно - министр энергетики Саудовской Аравии

Странам ОПЕК предстоит обсудить множество вопросов на встрече в субботу, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. "(Обсудим) многое. Будет увлекательно", - сказал министр при входе в здание ОПЕК. Как сообщалось, 3 июня в Вене пройдёт очередная полугодовая конференция стран ОПЕК. Страны обсудят, в том числе состояние мирового нефтяного рынка, а также возможные развития сделки ОПЕК+. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится 4 июня.

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