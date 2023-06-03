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Дальнее зарубежье 03.06.2023 15:54

Страны ОПЕК обсудят многое, будет увлекательно - министр энергетики Саудовской Аравии

Странам ОПЕК предстоит обсудить множество вопросов на встрече в субботу, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

"(Обсудим) многое. Будет увлекательно", - сказал министр при входе в здание ОПЕК.

Как сообщалось, 3 июня в Вене пройдёт очередная полугодовая конференция стран ОПЕК. Страны обсудят, в том числе состояние мирового нефтяного рынка, а также возможные развития сделки ОПЕК+. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится 4 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ОПЕК, ВСТРЕЧА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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