Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8167 RUR   0.0209 GBR   2.1114 TRY   0.0759

Цена на нефть

06.06 $/bbl +/- WTI 71.74 -0.41 Brent 76.29 -0.42

СНГ 07.06.2023 12:24

Казахстан готов к тесному сотрудничеству с ОБСЕ, но обеспокоен разногласиями по вопросу о роли Организации - Токаев

Казахстан считает сотрудничество с ОБСЕ приоритетом, но обеспокоен существующими разногласиями по поводу роли Организации, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. Нас беспокоят существующие разногласия о роли Организации. После саммита, который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность", - сказал Токаев, встречаясь с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду в Астане.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

"Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках Организации", - сказал Токаев.

По информации пресс-службы, глава государства заявил о готовности Казахстана "продолжить тесное сотрудничество с ОБСЕ в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности" и "оказать всестороннюю поддержку Хельге Шмид в качестве генерального секретаря Организации".

Со своей стороны Шмид согласилась с высказываниями Токаева.

"Вы абсолютно правы. Я думаю, что сейчас непростые времена. ОБСЕ продолжает служить уникальной платформой для диалога, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся (...) Вы упомянули Астанинский саммит. Я лично имела удовольствие участвовать в этом саммите. Вы правы, он оказался последним состоявшимся саммитом. Астанинская декларация действительно является очень важным документом, регулирующим деятельность Организации", - сказала она.

Глава ОБСЕ заявила, что с большим интересом ждет возможности послушать выступление Токаева на Астанинском форуме. "Полагаю, что сейчас как никогда важно прислушиваться друг к другу, чтобы прийти к согласию. Это является ключевой задачей ОБСЕ", - сказала она.

По информации пресс-службы, в ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОБСЕ


Похожие новости


Токаев призвал ЕС поддержать обеспечение долгосрочных поставок казахстанской нефти по КТК в Европу Президент Казахстана и глава Евросовета обсудили вопросы глобальной и региональной повестки Алиев обсудил с новым послом Казахстана в Азербайджане диверсификацию экспорта казахстанской нефти Токаев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции Казахстан не намерен создавать с кем-либо союзное государство - пресс-секретарь президента Токаев считает необходимым сопряжение транспортного коридора Север - Юг с ТМТМ Токаев удивился обилию «академиков» в Казахстане Азербайджан и Казахстан планируют наращивать взаимные поставки продукции АПК - Токаев Президенты Азербайджана и Казахстана проводят переговоры в расширенном составе Алиев и Токаев начали переговоры в узком составе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az