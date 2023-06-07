Казахстан готов к тесному сотрудничеству с ОБСЕ, но обеспокоен разногласиями по вопросу о роли Организации - Токаев

Казахстан считает сотрудничество с ОБСЕ приоритетом, но обеспокоен существующими разногласиями по поводу роли Организации, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. Нас беспокоят существующие разногласия о роли Организации. После саммита, который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность", - сказал Токаев, встречаясь с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду в Астане.
Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.
"Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках Организации", - сказал Токаев.
По информации пресс-службы, глава государства заявил о готовности Казахстана "продолжить тесное сотрудничество с ОБСЕ в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности" и "оказать всестороннюю поддержку Хельге Шмид в качестве генерального секретаря Организации".
Со своей стороны Шмид согласилась с высказываниями Токаева.
"Вы абсолютно правы. Я думаю, что сейчас непростые времена. ОБСЕ продолжает служить уникальной платформой для диалога, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся (...) Вы упомянули Астанинский саммит. Я лично имела удовольствие участвовать в этом саммите. Вы правы, он оказался последним состоявшимся саммитом. Астанинская декларация действительно является очень важным документом, регулирующим деятельность Организации", - сказала она.
Глава ОБСЕ заявила, что с большим интересом ждет возможности послушать выступление Токаева на Астанинском форуме. "Полагаю, что сейчас как никогда важно прислушиваться друг к другу, чтобы прийти к согласию. Это является ключевой задачей ОБСЕ", - сказала она.
По информации пресс-службы, в ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.
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