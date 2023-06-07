Оборот по сделкам на БФБ в январе-мае сократился почти на 15%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае 2023 года составил 6 млрд 334 млн 402,343 тыс. манатов, что на 14,6% меньше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 2 млрд 477 млн 222,387 тыс. манатов (спад в 1,7 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 57 млн 588,208 тыс. манатов (рост на 31,6%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 801 млн 583,083 тыс. манатов, на вторичном рынке - 256 млн 5,125 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 1 млрд 419 млн 634,179 тыс. манатов (спад в 2,3 раза). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 1 млрд 110 млн 242,983 тыс. манатов, на вторичном - 309 млн 391,196 тыс. манатов.

За январь-май на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 562 млн 320,053 тыс. манатов (рост на 27,5%). При этом на долю первичного рынка пришлось 326 млн 359,841 тыс. манатов (рост на 24,2%), вторичного рынка - 235 млн 960,212 тыс. манатов (рост на 32,3%).

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 270 млн 456,864 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 259 млн 690,544 тыс. манатов, акций - 32 млн 172,645 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-мае в общем обороте БФБ пришлось 3 млрд 294 млн 859,903 тыс. манатов (рост на 16%).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец апреля составила 4 млрд 633 млн 122,603 тыс. манатов, что на 10,5% больше показателя на начало 2023 года.

Как сообщалось ранее, в 2022 году оборот БФБ составил 14 млрд 947 млн 984,521 тыс. манатов, что на 2,3% меньше показателя 2021 года. В 2021 году оборот вырос на 18,6% - до рекордных 15,3 млрд манатов.

Х.Насирзаде