Президент Казахстана обсудил с Eni перспективы строительства ГПЗ на Карачаганаке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности компании в Казахстане, а также планы реализации важнейших нефтегазовых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

"Глава государства был проинформирован о ключевых направлениях работы консорциума по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны. В частности, обсуждались перспективы строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров на Карачаганаке", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

В настоящее время сырой газ с Карачаганака в годовом объеме до 9 млрд кубометров перерабатывается на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ОГПЗ) в России, а затем возвращается в Казахстан для поставки на внутренний рынок. Как указывается в Комплексном плане по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы, оператор Карачаганака - Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. - оценивает возможность нарастить добычу сырого газа с месторождения с 9 млрд до 13 млрд кубометров в год без существенного влияния на добычу жидких углеводородов. Для переработки дополнительных объемов газа планируется построить на месторождении газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Запуск ГПЗ запланирован на 2028-2030 годы.