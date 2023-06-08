Brent подешевела до $76,36 за баррель

Цены на нефть снова падают вечером в четверг после публикации слабых данных по рынку труда США.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 по бакинскому времени в четверг составляет $76,36 за баррель, что на $0,59 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,7 (0,97%), до $71,83 за баррель.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали 235 тыс. заявок.
Кроме того, рынок ожидает заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые состоятся на следующей неделе.
Трейдеры в целом полагают, что с 70%-ной вероятностью ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании. ЕЦБ, в свою очередь, скорее всего снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.
"До недавнего времени цикл ужесточения (денежно-кредитной политики - ИФ) считался необходимым, а в некоторых отношениях - и жизненно необходимым для долгосрочной финансовой стабильности и процветания общества, - отмечает специалист по стратегии DailyFX Дэниел Маккарти. - Теперь же неопределенность вокруг монетарной политики представляет проблему".
Кроме того, отсутствие ценового эффекта от сокращения добычи, объявленного странами ОПЕК+ на минувших выходных, может говорить о слабости глобального спроса на нефть, поясняет Маккарти.
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