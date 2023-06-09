Токаев обсудил с президентом TotalEnergies перспективы участия в нефтегазовых инвестпроектах в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и президента компании TotalEnergies Патрика Пуянне, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании TotalEnergies с Казахстаном и вопросы укрепления сотрудничества в энергетическом секторе. Собеседники также рассмотрели перспективы участия Total в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

TotalEnergies - мировая энергетическая компания, имеет проекты в нефтегазовой сфере, энергетике и ВИЭ. Работает почти в 130 странах.