Токаев обсудил с президентом TotalEnergies перспективы участия в нефтегазовых инвестпроектах в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и президента компании TotalEnergies Патрика Пуянне, сообщила пресс-служба главы государства.
"В ходе встречи были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании TotalEnergies с Казахстаном и вопросы укрепления сотрудничества в энергетическом секторе. Собеседники также рассмотрели перспективы участия Total в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
TotalEnergies - мировая энергетическая компания, имеет проекты в нефтегазовой сфере, энергетике и ВИЭ. Работает почти в 130 странах.
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