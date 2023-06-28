Нефть продолжает слабо дорожать, Brent у $72,3 за баррель

Цены на нефть продолжают незначительно расти днем в среду благодаря данным о сокращении запасов в США.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по бакинскому времени подорожали на 3 цента (0,04%) - до $72,29 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 4 цента (0,06%) - до $67,74 за баррель.
Во вторник Brent упала в цене на 2,6%, WTI - на 2,4%.
Согласно информации Американского института нефти (API), по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти в США упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.
Официальные данные о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 по бакинскому времени.
Участники рынка также следят за заявлениями глав ведущих центробанков мира на проходящем в Синтре форуме Европейского центрального банка. В целом заявления указывают на продолжение курса на повышение процентных ставок и их удержание на высоком уровне в дальнейшем.
В частности, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сказал, что рынку не стоит ждать быстрого снижения процентных ставок в еврозоне в ближайшие два года, поскольку руководству центробанка нужно будет удерживать ставки на высоком уровне для возвращения инфляции к целевым 2%.
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