Подъем ставок ЕЦБ в июле гарантирован, вопрос о сентябре остается открытым - зампред ЦБ

Очередное повышение базовой процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) в июле практически гарантировано, однако исход последующих заседаний регулятора неизвестен и будет зависеть от экономических статданных, заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Я думаю, можно говорить о повышении ставки в июле как о свершившемся факте, - сказал Гиндос в интервью Bloomberg TV в Синтре, где проходит ежегодный форум ЕЦБ. - В случае сентябрьского заседания вопрос остается открытым".

Гиндос отметил, что базовое инфляционное давление в еврозоне может оказаться более устойчивым, чем ожидается в настоящее время, поскольку цены на услуги поднимаются в период активного туристического сезона.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард днем ранее дала понять, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

"Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика", - сказала Лагард в Синтре во вторник.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 15 июня. Базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 4%, ставка по депозитам - 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - 4,25%. В общей сложности ставки были подняты на 400 б.п. с июля прошлого года.