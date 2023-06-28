Столтенберг сообщил об организации 6 июля встречи для обсуждения вступления Швеции в НАТО

Представители властей Турции, Швеции и Финляндии проведут 6 июля встречу, чтобы попытаться устранить препятствия на пути вступления Стокгольма в НАТО, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Пришло время принять Швецию в НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, на которой назвал дату данной встречи.
Ожидается, что в ней примут участие главы МИД, руководители разведслужб, советники по вопросам безопасности.
Associated Press отмечает, что речь идет, видимо, о попытке генсека все же согласовать вступление Швеции в НАТО до июльского саммита организации в Вильнюсе.
Ранее в этом году в НАТО вступила Финляндия.
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