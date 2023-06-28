Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

27.06 $/bbl +/- WTI 72.26 -1.92 Brent 67.70 -1.67

Дальнее зарубежье 28.06.2023 20:00

Столтенберг сообщил об организации 6 июля встречи для обсуждения вступления Швеции в НАТО

Представители властей Турции, Швеции и Финляндии проведут 6 июля встречу, чтобы попытаться устранить препятствия на пути вступления Стокгольма в НАТО, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Пришло время принять Швецию в НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, на которой назвал дату данной встречи.

Ожидается, что в ней примут участие главы МИД, руководители разведслужб, советники по вопросам безопасности.

Associated Press отмечает, что речь идет, видимо, о попытке генсека все же согласовать вступление Швеции в НАТО до июльского саммита организации в Вильнюсе.

Ранее в этом году в НАТО вступила Финляндия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ШВЕЦИЯ, ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ


Похожие новости


Турция требует от Швеции выслать подозреваемых в терроризме курдов до вступления в НАТО США имеют хорошие военные связи со Швецией и призывают Турцию одобрить присоединение этой страны к НАТО Столтенберг не исключает решение вопроса по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе Эрдоган все еще требует от стремящейся в НАТО Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом Заявку Стокгольма на вступление в НАТО обсудили в Анкаре представители Альянса, Турции, Швеции и Финляндии Байден и Столтенберг выразили надежду на скорое вступление Швеции в НАТО - Белый дом Блинкен ожидает вступления Швеции в НАТО до саммита альянса в июле Швеция может допустить временное размещение войск НАТО на своей территории до официального вступления в альянс - премьер Министр обороны Швеции понадеялся на вступление страны в НАТО до саммита альянса в июле После переговоров с Эрдоганом Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az