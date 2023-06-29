Китай хочет отмены американских санкций в качестве условия для возобновления военных переговоров с США - посольство

США должны отменить санкции против Китая, чтобы возобновить военные переговоры на высоком уровне между двумя странами, заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Американская сторона знает причину трудностей в своих отношениях с военными Китая - она фактически ввела односторонние санкции против Китая", - цитирует его слова агентство Bloomberg.
"Такие препятствия должны быть устранены до того, как между двумя странами смогут состояться какие-либо обмены и сотрудничество", - отметил дипломат.
Лю Пэнъюй не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. Между тем, агентство предполагает, что речь идет о санкциях в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу.
Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи c тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных систем С-400.
Ранее в этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение госсекретаря США Энтони Блинкена создать линию кризисной связи между двумя странами.
Контакты между двумя странами по военной линии были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону.
В мае издание The Financial Times сообщило, что Китай отказался от предложения США организовать встречу министров обороны двух стран, используя для этого их совместное участие в "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня.
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