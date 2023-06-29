Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 69.56 +1.86 Brent 74.03 +1.77

Культура 29.06.2023 11:45

Эстония прекращает сотрудничество с РФ по сохранению культурных ценностей

Правительство Эстонии намерено расторгнуть соглашение о сотрудничестве с Россией по сохранению культурных ценностей.

"В связи с агрессией России в Украине правительство планирует в четверг расторгнуть соглашение о сотрудничестве между Эстонией и РФ по сохранению культурных ценностей", - говорится в сообщении пресс-службы эстонского кабмина.

В нем отмечается, что Эстония заключила соглашение о сотрудничестве 4 декабря 1998 года, и оно автоматически продлевается каждые пять лет, если, по крайней мере, за шесть месяцев до установленного срока ни одна из сторон не заявила о своем желании расторгнуть его. Это означает, что МИД должен направить соответствующую ноту не позднее 3 июля.

Эстония присоединилась к двум конвенциям ЮНЕСКО, которые являются основой соглашения между Эстонией и Россией, и нет реальной необходимости регулировать те же сферы дополнительным соглашением, отмечается в сообщении. Это конвенции ЮНЕСКО о мерах по предотвращению и запрещению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, а также об охране глобального культурного и природного наследия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, КУЛЬТУРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


В Эстонии создана схема использования замороженных активов России Эстония высылает российского дипломата Эстония предлагает ЕС разработать новый пакет санкций против России с понижением "потолка" цен на сырую нефть Эстония и РФ понижают уровень дипотношений, послы обеих стран прекращают деятельность со вторника Эстония планирует досрочно прекратить весь импорт российских нефтепродуктов МИД Эстонии рекомендует согражданам воздержаться от поездок в Россию Граждане РФ при образовании долгов могут лишиться недвижимости в Эстонии Эстония предложит Еврокомиссии принять восьмой пакет санкций против РФ Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения В Эстонии вступает в силу запрет на ввоз и вывоз в Россию подсанкционных товаров

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az