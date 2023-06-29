Эстония прекращает сотрудничество с РФ по сохранению культурных ценностей

Правительство Эстонии намерено расторгнуть соглашение о сотрудничестве с Россией по сохранению культурных ценностей.
"В связи с агрессией России в Украине правительство планирует в четверг расторгнуть соглашение о сотрудничестве между Эстонией и РФ по сохранению культурных ценностей", - говорится в сообщении пресс-службы эстонского кабмина.
В нем отмечается, что Эстония заключила соглашение о сотрудничестве 4 декабря 1998 года, и оно автоматически продлевается каждые пять лет, если, по крайней мере, за шесть месяцев до установленного срока ни одна из сторон не заявила о своем желании расторгнуть его. Это означает, что МИД должен направить соответствующую ноту не позднее 3 июля.
Эстония присоединилась к двум конвенциям ЮНЕСКО, которые являются основой соглашения между Эстонией и Россией, и нет реальной необходимости регулировать те же сферы дополнительным соглашением, отмечается в сообщении. Это конвенции ЮНЕСКО о мерах по предотвращению и запрещению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, а также об охране глобального культурного и природного наследия.
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