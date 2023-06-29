Строительство в Армении металлургического завода несет большие экологические риски - зарубежные НПО

Организации гражданского общества ряда стран выступили с заявлением, в котором выражен протест против пагубных последствий для человечества, планеты и возможной экологической катастрофы в связи со строительством металлургического завода в Армении.

Документ подписали 32 человека, включая 21 руководителя и представителя зарубежных неправительственных организаций (НПО).





"Как организации гражданского общества, мы, нижеподписавшиеся, выступаем с коллективным заявлением, выражая своё несогласие и глубокую озабоченность по поводу строительства крупного металлургического комбината. Этот армяно-американский металлургический комбинат, занимающий обширную площадь в 16,5 тыс. кв. м. с годовой производственной мощностью в 180 тыс. тонн планируется построить в селе Араздаян (Ерасх, Армения), расположенном на границе между Арменией и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. К сожалению, этот проект приведёт к новой экологической катастрофе, что вызывает нашу обеспокоенность и солидарность по этому поводу", - говорится в тексте заявления, которое поступило в агентство "Интерфакс-Азербайджан".





Авторы заявления отмечают, что создание этого крупного металлургического комбината является грубым нарушением международно признанных стандартов и принципов, в частности сформулированных в Конвенции Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо, 1991). Конвенция Эспо подтверждает, что экологические вопросы выходят за рамки национальных границ, и подчёркивает необходимость их обсуждения на международном уровне, когда в конкретных делах участвуют несколько государств.





"Строительство такого объекта на границе без получения согласия азербайджанской стороны является вопиющим нарушением Конвенции Эспо, в которой рассматривается оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Эту Конвенцию подписали и Азербайджан, и Армения. В соответствии с этим документом, требуется проведение тщательной оценки воздействия комбината на окружающую среду. Оценочный документ, связанный со строительством комбината, должен быть рассмотрен соответствующими азербайджанскими учреждениями, экоактивистами с учётом мнения соседствующих жителей Азербайджана, проживающих в непосредственной близости от региона", - подчеркивается в заявлении.





Строительство такого комбината наносит вред людям, планете, является "красной линий" для гражданского общества, учитывая далеко идущие последствия и угрозу, которую он представляет для здоровья людей, окружающей среды.

"Потенциальные последствия воздействия токсичных химических отходов металлургического комбината на местную экосистему весьма значительны. Это экологическое воздействие определённо повлияет на здоровье и безопасность людей, а также флору, фауну, почву, воздух и водные объекты. Возможность сброса этих отходов в реку Араз вызывает тревогу и обеспокоенность по поводу судьбы диких животных, обитающих в реке, а также крупных фермерских хозяйств, полагающихся на воды Араза для орошения. Ущерб питьевому водоснабжению - это ущерб здоровью людей и безопасности воды, который может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных сёлах. Потенциально это может создать серьёзный кризис общественного здравоохранения, как в Азербайджане, так и в Армении", - подчеркивается в заявлении.





Авторы документа указывают, что, совершая эти экологические преступления, Армения грубо нарушает права человека населения региона и Азербайджана. "Армения полностью нарушает соответствующую резолюцию ООН, демонстрируя позицию, противоположную действиям по достижению Целей устойчивого развития ООН, в частности 3-ей (хорошее здоровье и благополучие), 6-ой (чистая вода и санитария), 13-ой (борьба с изменением климата) и 15-ой (сохранение экосистем суши) целям", - отмечается в заявлении.





В связи с этим, представители НПО требуют от Армении создать благоприятные условия для организаций гражданского общества и местных общин, чтобы они могли активно участвовать в диалоге и процессах принятия решений, связанных со строительством крупного металлургического комбината.





"(...) мы призываем соответствующие международные организации, такие как Программа ООН по окружающей среде, Всемирная организация здравоохранения, Спецдокладчик ООН по окружающей среде и Спецдокладчик ООН по вредным веществам и правам человека, отреагировать на данную ситуацию и положить конец продолжающимся экологическим нарушениям со стороны Армении. Мы также призываем США признать эти риски и прекратить поддержку строительства вышеупомянутого металлургического комбината в Армении. Кроме того, мы призываем организации гражданского общества Армении, особенно те, которые активно занимаются вопросами общественного здравоохранения и борьбы с туберкулёзом, предпринять немедленные действия и противодействовать созданию этого комбината. Строительство этого объекта, несомненно, окажет крайне отрицательное воздействие и на экологическую ситуацию в самой Армении", - указывают авторы заявления.





Р.Ахмедов