Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8476 RUR   0.0189 GBR   2.159 TRY   0.0654

Цена на нефть

04.07 $/bbl +/- WTI 71.32 +1.53 Brent 76.25 +1.60

Экология 05.07.2023 11:43

Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения продолжает совершать экологические преступления вдоль границы с Азербайджаном (реализуя проект строительства металлургического завода с участием иностранной компании - ИФ).

"Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчыванской автономной республикой Азербайджана", - заявил Алиев, выступая в среду на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) в Баку.

По его словам, тем самым Ереван нарушает свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

"В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия", - подчеркнул Алиев.

Он также напомнил, что Армения на ранее оккупированных территориях Азербайджана совершила урбицид, культуроцид и экоцид: 65 из 67 мечетей разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, 60 тыс. га лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ЭКОЛОГИЯ


Похожие новости


Армения должна вывести свои ВС с территории Азербайджана и не препятствовать открытию Зангезурского коридора - Алиев Алиев: Армения должна на бумаге закрепить, что Карабах – это Азербайджан Следующая встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля Алиев обвинил Армению в нарушении договоренностей по возвращению заблудившихся военных Азербайджан, установив ППП на Лачинской дороге, полностью восстановил свою территориальную целостность - Алиев Алиев: сегодня в вопросах региональной безопасности без согласия Азербайджана не может быть реализована ни одна инициатива Алиев отмечает сильные позиции Азербайджана в переговорах о мире с Арменией Алиев назвал поджог флага Азербайджана на открытии ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване «грязным поступком», за которым стоят власти Армении Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен учитывать послевоенные реалии - Алиев Алиев: если Армения хочет жить спокойно на территории в 29 тыс. кв. км, то Ереван должен принять условие Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az