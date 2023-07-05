Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения продолжает совершать экологические преступления вдоль границы с Азербайджаном (реализуя проект строительства металлургического завода с участием иностранной компании - ИФ).
"Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчыванской автономной республикой Азербайджана", - заявил Алиев, выступая в среду на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) в Баку.
По его словам, тем самым Ереван нарушает свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).
"В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия", - подчеркнул Алиев.
Он также напомнил, что Армения на ранее оккупированных территориях Азербайджана совершила урбицид, культуроцид и экоцид: 65 из 67 мечетей разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, 60 тыс. га лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены.
Р.Керимов
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