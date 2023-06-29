Песков о местонахождении Пригожина: не располагаю такой информацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, где находится основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
На вопрос журналистов, где находится Пригожин - в Белоруссии или где-то еще, Песков сказал: "Я не располагаю такой информацией".
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