Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 69.56 +1.86 Brent 74.03 +1.77

Дальнее зарубежье 29.06.2023 18:47

Столтенберг считает преждевременным делать выводы по связанным с "Вагнером" событиям

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает нужным торопиться с выводами по событиям в России, связанным с группой "Вагнер".

"Сейчас слишком рано, чтобы делать выводы", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"И мы не знаем, сколько бойцов из "Вагнера" окажутся в Беларуси, в других странах", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, ВЫВОДЫ


Похожие новости


Генсек НАТО считает преждевременным решать, как альянс должен реагировать на события в России Генсек НАТО назвал произошедшие на выходных события в России ее внутренним делом Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО Президент Финляндии не исключает усиления давления со стороны России после вступления его страны в НАТО В НАТО надеются, что возобновление авиасообщения между РФ и Грузией не создаст пространства для обхода санкций Патрушев заявил, что Россия усилит охрану границы на северо-западе из-за расширения НАТО Поглощение НАТО всех нейтральных стран подрывает саму перспективу дальнейшего разговора о евробезопасности - Лавров Украине нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО - Зеленский Генсек НАТО предупреждает Пекин о серьезных последствиях в случае оказания им военной помощи РФ Столтенберг объяснил присутствие НАТО вблизи границ России необходимостью предотвращения конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az