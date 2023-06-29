Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает нужным торопиться с выводами по событиям в России, связанным с группой "Вагнер".

"Сейчас слишком рано, чтобы делать выводы", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"И мы не знаем, сколько бойцов из "Вагнера" окажутся в Беларуси, в других странах", - добавил Столтенберг.