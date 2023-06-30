Саммит ЕС осудил военное сотрудничество Ирана и Белоруссии с РФ

Европейский совет на своем заседании в четверг в Брюсселе осудил сотрудничество Ирана и Белоруссии с Россией в оборонной области.
"Белоруссия должна прекратить позволять российским вооруженным силам использовать свою территорию, в том числе для размещения тактического ядерного оружия", - говорится в принятых европейскими лидерами заключениях саммита ЕС.
В документе также сказано, что "Иран должен прекратить поставки беспилотников в Россию".
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