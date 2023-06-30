Президент Казахстана предупредил об опасности заигрывания государства с организованным криминалитетом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на опасность сделок между властями и организованным криминалитетом, следует из сообщения пресс-службы главы государства.
"Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками", - сказал Токаев на заседании коллегии министерства внутренних дел.
"Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более, нельзя героизировать криминалитет", - подчеркнул глава Казахстана.
Президент, ссылаясь на "недавние события", указал на то, что "криминалитет, в конечном счете, разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю".
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