Орбан против выделения Украине новых средств ЕС, пока Киев не отчитается о предыдущих траншах

Венгрия пока что выступает против планов Еврокомиссии выделить Украине новую финансовую помощь, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро", - приводят европейские СМИ слова Орбана.
Накануне в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС. По итогам первого дня лидеры стран блока в очередной раз заверили, что готовы и дальше оказывать военную и экономическую помощь Украине.
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