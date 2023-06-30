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Дальнее зарубежье 30.06.2023 12:30

Орбан против выделения Украине новых средств ЕС, пока Киев не отчитается о предыдущих траншах

Венгрия пока что выступает против планов Еврокомиссии выделить Украине новую финансовую помощь, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

Накануне в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС. По итогам первого дня лидеры стран блока в очередной раз заверили, что готовы и дальше оказывать военную и экономическую помощь Украине.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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