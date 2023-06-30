Орбан против выделения Украине новых средств ЕС, пока Киев не отчитается о предыдущих траншах

Венгрия пока что выступает против планов Еврокомиссии выделить Украине новую финансовую помощь, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

Накануне в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС. По итогам первого дня лидеры стран блока в очередной раз заверили, что готовы и дальше оказывать военную и экономическую помощь Украине.