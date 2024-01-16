Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0194 GBR   2.1559 TRY   0.0565

Цена на нефть

15.01 $/bbl +/- WTI 72.45 -0.23 Brent 78.15 -0.14

Дальнее зарубежье 16.01.2024 22:09

ЕС не должен помогать Киеву в ущерб своему бюджету - Орбан

Помощь ЕС Украине не должна вредить бюджету Евросоюза, заявил во вторник премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Если мы хотим помочь Украине, что, я думаю, делать нужно, то необходимо предоставлять помощь так, чтобы не наносить ущерб бюджету ЕС", - приводят западные СМИ слова Орбана с пресс-конференции в Будапеште.

"Но отдавать 50 млрд евро из бюджета ЕС заранее на четыре года - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что случится за четверть года", - подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, выделение любых финансовых средств для Украины нужно отделить от бюджета ЕС. В противном случае, уточнил премьер, Будапешт остановит процесс предоставления помощи Киеву.

Орбан выступал после встречи в венгерской столице с премьером Словакии Робертом Фицо, который в свою очередь заявил, что военного решения украинского конфликта нет.

СМИ напоминают, что Венгрия выступила против планов по предоставлению 50 млрд евро Киеву из бюджета ЕС. Лидеры союза собираются провести 1 февраля специальный саммит, на котором они обсудят этот вопрос.

Ранее во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что ЕС должен продолжать помощь Украине.

На прошлой неделе Совет ЕС объявил, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) одобрил частичный переговорный мандат по пакету помощи для Украины на 50 млрд евро, хотя Будапешт и не отказался от угрозы вновь применить право вето на специальном саммите ЕС 1 февраля, который предпримет новую попытку пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом многомиллиардной помощи Украине до 2027 года.

Портал Euractiv со своей стороны сообщал, что европейские дипломаты разработали компромиссное решение, которое сможет преодолеть блокаду Венгрией макрофинансовой помощи Украине до 2027 года. Венгрия, как пишет Euractiv, заявила, что сможет одобрить такое финансирование в случае, если пакет в 50 млрд евро будет разделен на четыре пакета по 12,5 млрд евро с ежегодным принятием решения по ним.

Орбан в декабре на декабрьском саммите ЕС 2023 года наложил вето на решение о выделении Украине 50 млрд евро в рамках пересматриваемого бюджета Евросоюза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Орбан считает, что ЕС не следует выделять помощь Украине сразу на пять лет ЕС может обойти вето Венгрии на помощь Украине путем сделки 26 стран-членов на саммите - Орбан Орбан подсчитал, что у Венгрии будет еще свыше 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС Венгрия не допустит, чтобы ЕС совершил ошибку и принял Украину в свой состав - Орбан Будапешт по-прежнему против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Орбан считает, что Украина не решила проблему коррупции, ее вступление в ЕС привело бы к ужасным последствиям Орбан призывает ЕС не делать дальнейших шагов по евроинтеграции Украины до согласования общей стратегии по этой стране Украине очень далеко до вступления в ЕС - Орбан Венгрия предложила создать систему безопасности для России и Украины Венгрия против переговоров о членстве Украины в ЕС - Орбан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az