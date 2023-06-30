Великобритания в мае увеличила выпуск автомобилей на 27%, с начала года - на 10,7%

Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-мае увеличился на 10,7% - до 365,401 тыс. по сравнению с 330,185 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В том числе в мае производство подскочило на 26,9% и достигло 79,046 тыс. При этом для внутреннего рынка было выпущено 16,188 тыс. машин, что на 45,4% больше показателя годом ранее.

Производство автомобилей на экспорт в прошлом месяце выросло на 22,9% - до 62,858 тыс. Основным пунктом назначения являются страны Европейского союза (более 56%), поставки в которые выросли на 19% - до 35,215 тыс. машин. На долю США, Китая, Японии и Австралии в совокупности пришлось менее трети экспорта (28,3%) - 17,798 тыс. автомобилей.

Производство электромобилей и гибридов в мае взлетело почти вдвое (на 95,4%) - до 27,636 тыс., отмечается в сообщении SMMT.

"Очередной месяц роста производства автомобилей в Великобритании - это хорошая новость и признак того, что несмотря на сложные экономические условия отрасль имеет сильную основу, - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. - Но при слабом росте ВВП, высокой инфляции и растущих процентных ставках крайне важно, чтобы автомобильные заводы Великобритании оставались конкурентоспособными на мировом рынке".