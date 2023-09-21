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Дальнее зарубежье 21.09.2023 23:53

Британия переносит введение запрета на продажу новых машин на ископаемом топливе с 2030 на 2035 год

Великобритания отложит введение запрета на продажу новых автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях на пять лет, до 2035 года, заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

"До 2035 года у вас останется возможность купить машины, которые работают на бензине и дизельном топливе. И даже после этого по-прежнему можно будет покупать и продавать их на вторичном рынке", - отметил Сунак в ходе выступления на Даунинг-стрит, стенограмма которого приводится на сайте британского правительства.

По словам премьера, власти не могут возложить на британцев "неприемлемые расходы", связанные с сокращением вредных выбросов. Вместе с тем к 2030 году большинство продаваемых автомобилей будут электрическими, ожидает Сунак.

Несмотря на изменения, британским автопроизводителям по-прежнему будет необходимо с января следующего года выполнять нормативы по продажам электромобилей, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Глава правительства также объявил о переносе введения запрета на установку отопительных котлов на ископаемом топливе в негазифицированных домах с 2026 на 2035 год и повышении грантов на замену газовых котлов более экологичным оборудованием на 50%. При этом семьям с низким уровнем дохода менять котлы не придется.

Бывший британский министр Алок Шарма, который председательствовал на климатическом саммите COP26 в 2021 году, с саммита ООН по климату сообщил BBC, что заявления Сунака "привели в ступор" участников из других стран.

"Я опасаюсь, что люди посмотрят на нас и скажут: "Ну, если Британия начинает менять политику по ряду этих (климатических - ИФ) вопросов, может, и нам стоит поступить так же", - сказал он.

Кроме того, объявленные Сунаком изменения усложнят для страны достижение юридически обязывающих целей по климату, пояснил BBC глава британского вневедомственного комитета по вопросам изменения климата Крис Старк. По его словам, комитет еще в июне говорил правительству, что Британия рискует не достичь целей на 2030 год по снижению выбросов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, ЗАПРЕТ, ПЕРЕНОС


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