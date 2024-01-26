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Транспорт и связь 26.01.2024 00:46

Великобритания в 2023 году произвела свыше 1 млн автомобилей

Выпуск автомобилей в Великобритании в 2023 году вырос на 16,8% - до 1,025 млн, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Это лучший показатель с 2019 года, а темпы прироста стали рекордными с 2010 года, отмечается в пресс-релизе.

В том числе производство электромобилей и гибридных моделей взлетело на 48% в минувшем году и составило почти 40% всех произведенных в стране машин.

Экспорт автомобилей в прошлом году вырос на 17,6%, до 713,870 тыс., производство для внутреннего рынка повысилось на 13,7%, до 191,247 тыс.

Таким образом, около 79% произведенных в Великобритании автомобилей были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось около 60% экспорта), поставки в них выросли на 23,2%, до 430,4 тыс. Экспорт в США сократился на 9,1%, до 73,6 тыс., в Китай - снизился на 2,7%, до 51,2 тыс. машин. Тем временем поставки автомобилей в Турцию взлетели более чем в три раза (на 224%) и составили 27,3 тыс.

В декабре прошлого года производство подскочило на 20,7% в годовом выражении и достигло 61,768 тыс. машин. Для внутреннего рынка было выпущено 17,219 тыс. автомобилей (подъем на 42,6%), на экспорт - 44,549 тыс. (повышение на 14%).

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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