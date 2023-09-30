Великобритания в августе сократила выпуск автомобилей впервые за 7 месяцев - на 9,7%

Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-августе увеличился на 11,8% - до 571,671 тыс. по сравнению с 511,106 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Между тем в прошлом месяце производство упало на 9,7%, составив 45,502 тыс. машин. Сокращение было зафиксировано впервые за семь месяцев. Это обусловлено, в том числе, приостановкой работы ряда предприятий для техобслуживания и модернизации, поскольку автопроизводители готовятся к выпуску следующих поколений электромобилей, отмечается в сообщении SMMT.
Для внутреннего рынка в минувшем месяце было выпущено 8,01 тыс. автомобилей (падение на 25,2%), на экспорт - 37,042 тыс. (снижение на 5,5%).
Таким образом, более 82% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. При этом поставки в США в августе упали на 58,6%, в Китай - на 24,5% и в Японию - на 37,8%. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось почти 58% экспорта), поставки в них выросли на 17,8%.
Производство электромобилей и гибридов в августе увеличились на 2,8% и достигло 16,511 тыс. С начала года их выпуск составляет 216,922 тыс., что на 84,31 тыс. больше показателя за январь-август прошлого года, сообщается в пресс-релизе SMMT.
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