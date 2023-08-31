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Транспорт и связь 31.08.2023 22:30

Великобритания в июле увеличила выпуск автомобилей на 31,6%, за 7 месяцев - на 14,2%

Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-июле увеличился на 14,2% - до 526,619 тыс. по сравнению с 461,205 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В том числе в прошлом месяце производство подскочило на 31,6% и составило 76,451 тыс. машин против 58,074 тыс. в июле 2022 года. Повышение было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд, однако показатель по-прежнему находится на 29% ниже уровня допандемийного 2019 года.

Для внутреннего рынка в минувшем месяце было выпущено 13,187 тыс. автомобилей (рост на 13,7%), на экспорт - 63,264 тыс. (подъем на 36,1%).

Таким образом, около 83% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Основным пунктом назначения являются страны Европейского союза, а также США, Китай, Япония и Австралия, на долю которых в совокупности приходится почти 85% зарубежных поставок.

Производство электромобилей и гибридов в июле взлетело на 73,9% и достигло 30,18 тыс. С начала года их выпуск превысил 200,4 тыс. по сравнению с 116,55 тыс. за январь-июль годом ранее, сообщается в пресс-релизе SMMT.

Согласно последним прогнозам независимых экспертов, которые приводит SMMT, по итогам 2023 год выпуск машин в стране может достичь 860 тыс., что превысит прошлогодний показатель на 10,9%. Как ожидается, к 2028 году производство может вернуться к отметке в 1 млн автомобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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