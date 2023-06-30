Нефть продолжает умеренно дорожать

Цены на нефть слабо растут днем в пятницу.
Августовские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,15 (0,2%), до $74,49 за баррель. Более востребованный на рынке сентябрьский контракт вырос в цене на $0,16 (0,21%), до $74,67 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,09 (0,13%), до $69,95 за баррель.
Сорт Brent завершает в минусе четвертый квартал подряд, чего не наблюдалось более трех десятилетий, тогда как WTI может опуститься по итогам второго квартала кряду впервые с 2019 года.
Негативными факторами для нефтяного рынка стали рост процентных ставок в мире, слабые темпы восстановления китайской экономики, а также по-прежнему высокий уровень поставок из России и Ирана, пишет агентство Bloomberg.
Аналитики расходятся во мнениях относительно того, что ждет нефть во втором полугодии. С одной стороны, есть ожидания дефицита топлива. С другой стороны, рынок боится новых повышений ставки Федрезерва, которые могут негативно сказаться на темпах роста американской экономики и, соответственно, на спросе.
"Мы опасаемся, что апатия на рынке и отсутствие аппетита к рисковым активам усилятся, если спрос на физическом рынке не превысит предложение, - написали аналитики RBC Capital Markets Майкл Тран и Хелима Крофт. - Текущий год может стать потерянным для рынка нефти".
Баку выразил протест Парижу из-за высказываний Макрона
МИД Азербайджана отмечает прогресс по некоторым статьям проекта мирного соглашения с Арменией
Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Корабль Cargo Dragon покинул МКС, в пятницу приводнится в Атлантике - NASA
МВД Франции привлечет 40 тыс. полицейских и жандармов для борьбы с беспорядками
Эрдоган и другие лидеры мусульманских стран осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию
Полиция Молдовы подтвердила гибель двух сотрудников во время инцидента в аэропорту Кишинева, задержанный жив
Молдавские СМИ сообщили, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева «нейтрализован»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС