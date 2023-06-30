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Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 69.86 +0.30 Brent 74.34 +0.31

ТЭК 30.06.2023 15:07

Нефть продолжает умеренно дорожать

Цены на нефть слабо растут днем в пятницу.

Августовские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,15 (0,2%), до $74,49 за баррель. Более востребованный на рынке сентябрьский контракт вырос в цене на $0,16 (0,21%), до $74,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,09 (0,13%), до $69,95 за баррель.

Сорт Brent завершает в минусе четвертый квартал подряд, чего не наблюдалось более трех десятилетий, тогда как WTI может опуститься по итогам второго квартала кряду впервые с 2019 года.

Негативными факторами для нефтяного рынка стали рост процентных ставок в мире, слабые темпы восстановления китайской экономики, а также по-прежнему высокий уровень поставок из России и Ирана, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, что ждет нефть во втором полугодии. С одной стороны, есть ожидания дефицита топлива. С другой стороны, рынок боится новых повышений ставки Федрезерва, которые могут негативно сказаться на темпах роста американской экономики и, соответственно, на спросе.

"Мы опасаемся, что апатия на рынке и отсутствие аппетита к рисковым активам усилятся, если спрос на физическом рынке не превысит предложение, - написали аналитики RBC Capital Markets Майкл Тран и Хелима Крофт. - Текущий год может стать потерянным для рынка нефти".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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