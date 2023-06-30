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Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 69.86 +0.30 Brent 74.34 +0.31

ТЭК 30.06.2023 19:40

Brent подорожала до $74,88 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу и завершают июнь в плюсе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 по бакинскому времени составила $74,88 за баррель, что на $0,54 (0,73%) выше цены на закрытие рынка в пятницу. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает в пятницу. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали к этому времени на $0,9 (1,21%), до $75,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,81 (1,16%), до $70,67 за баррель.

Несмотря на июньский рост, как Brent, так и WTI, снизились во втором квартале 2023 года в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Сорт Brent завершает в минусе четвертый квартал подряд, чего не было за более чем 30 лет отслеживания рыночных данных, тогда как WTI может опуститься по итогам второго квартала кряду впервые с 2019 года.

Опасения спада в экономике США несколько ослабли на фоне позитивных статданных, опубликованных за последнее время, однако эксперты остаются пессимистичными, отмечает Market Watch.

"Даже если мы увидим улучшение ситуации в промышленном секторе и сфере услуг США на следующей неделе, для участников рынка это будет лишь сигналом того, что у Федрезерва еще достаточно пространства для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики", - говорит аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.

"Результатом дальнейшего подъема ставки ФРС будет ослабление спроса на нефть, причем уже не на короткое время, а вероятно, на среднесрочную перспективу", - приводит слова эксперта Market Watch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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