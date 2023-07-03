Военные Израиля начали масштабную операцию на территории палестинского города Дженин

Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщают местные СМИ.
Армия обороны Израиля заявила, что проводит "обширные антитеррористические мероприятия по всему городу и в лагере беженцев Дженин".
Согласно заявлению, атакован объединенный военный центр, обслуживающий различные вооруженные группировки в городе и который "служил наблюдательным пунктом, местом сбора вооруженных террористов до и после терактов, тайником для боеприпасов и бомб, а также центром связи".
Высокопоставленный правительственный чиновник Израиля заявил Kan News: "Цель этой масштабной операции - покончить с ролью Дженина как города-убежища для террористов, и она продлится столько, сколько потребуется".
Тем временем палестинские СМИ сообщают о гибели, по меньшей мере, четырех человек и нескольких раненых в результате ряда ударов израильской армии.
Отмечается, что жителям Дженина были разосланы текстовые сообщения с просьбой оставаться дома.
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