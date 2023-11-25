Профсоюз палестинских журналистов: жертвами атак Израиля стали 66 сотрудников СМИ

В результате атак Израиля на блокированный сектор Газа с 7 октября погибли 66 сотрудников СМИ.Об этом говорится в сообщении Профсоюза палестинских журналистов, опубликованном в соцсетях.

Жертвами израильских атак стали 66 сотрудников СМИ, в том числе шесть женщин. Кроме того, еще два журналиста числятся пропавшими без вести и 31 сотрудник СМИ содержится в израильских тюрьмах, говорится в сообщении.

Профсоюз призвал международные правозащитные организации обратить внимание на правонарушения Израиля в отношении сотрудников СМИ.

В.Алиев