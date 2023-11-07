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Израиль готов взять на себя временную ответственность за управление сектором Газа - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа.

"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность (в секторе Газа - ИФ), потому что мы видели, что происходит, когда ее нет с нашей стороны", - сказал он в интервью телеканалу АВС.

При этом в ответ на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, Нетаньяху подчеркнул: "Те, кто не будет продолжать путь ХАМАС, и уж точно не следует ему".

В то же время, как ранее сообщила газета "Таймс оф Израэл", ссылаясь на палестинских чиновников, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас будет готов рассмотреть возвращение к власти в секторе Газа только в том случае, если это будет согласовано в рамках более широкой мирной инициативы с Израилем.

По словам источника, такую позицию Аббас выразил в ходе разговора с представителями американской администрации.

Отмечается, что палестинский лидер заявил, что не намерен возвращаться в Газу "на израильском танке".

Аббас сказал, что вместо этого ждет от Израиля публичного заявления о намерении "разрешить создание независимого палестинского государства на Западном берегу и в Газе". И именно на таких условиях Аббас будет готов взять на себя управление и Западным берегом Иордана, и сектором Газа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ПАЛЕСТИНА, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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