Израиль готов взять на себя временную ответственность за управление сектором Газа - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа.
"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность (в секторе Газа - ИФ), потому что мы видели, что происходит, когда ее нет с нашей стороны", - сказал он в интервью телеканалу АВС.
При этом в ответ на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, Нетаньяху подчеркнул: "Те, кто не будет продолжать путь ХАМАС, и уж точно не следует ему".
В то же время, как ранее сообщила газета "Таймс оф Израэл", ссылаясь на палестинских чиновников, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас будет готов рассмотреть возвращение к власти в секторе Газа только в том случае, если это будет согласовано в рамках более широкой мирной инициативы с Израилем.
По словам источника, такую позицию Аббас выразил в ходе разговора с представителями американской администрации.
Отмечается, что палестинский лидер заявил, что не намерен возвращаться в Газу "на израильском танке".
Аббас сказал, что вместо этого ждет от Израиля публичного заявления о намерении "разрешить создание независимого палестинского государства на Западном берегу и в Газе". И именно на таких условиях Аббас будет готов взять на себя управление и Западным берегом Иордана, и сектором Газа.
Баку и Загреб планируют провести заседание МПК в начале 2024г
РМК завершил отправку вооружения из Карабаха на ремонт в Россию
Алиев и премьер Хорватии обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений
Temiz Sheher для управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях закупит спецтехнику
Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро
Средняя пенсия в Азербайджане к 2025г достигнет 511 манат
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Барселоне
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире