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Дальнее зарубежье 05.11.2023 09:05

Более 50 человек стали жертвами израильского удара по лагерю беженцев в секторе Газа

В результате налета ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лагерь палестинских беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа погибли более 50 человек, сообщила израильская газета "Гаарец" со ссылкой на информацию палестинского агентства WAFA.

Большинство жертв - женщины и дети, говорится в сообщении.

ЦАХАЛ пока никак не комментировал эту информацию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, БЕЖЕНЦЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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