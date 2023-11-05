Более 50 человек стали жертвами израильского удара по лагерю беженцев в секторе Газа

В результате налета ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лагерь палестинских беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа погибли более 50 человек, сообщила израильская газета "Гаарец" со ссылкой на информацию палестинского агентства WAFA.

Большинство жертв - женщины и дети, говорится в сообщении.

ЦАХАЛ пока никак не комментировал эту информацию.