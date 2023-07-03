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Цена на нефть

30.06 $/bbl +/- WTI 70.64 +0.78 Brent 75.41 +0.90

ТЭК 03.07.2023 09:21

Нефть стабильна после роста в прошлом месяце

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в понедельник после роста по итогам июня и снижения по итогам второго квартала.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:04 составляет $75,44 за баррель, что на 3 цента выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,90 (1,2%) - до $75,41 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на 1 цент и достигли $70,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $0,78 (1,1%) - до $70,64 за баррель.

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.

Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд, отмечает MarketWatch.

В последние недели поддержку нефти оказала новость о сделке ОПЕК+ и добровольное решение некоторых стран, включая Саудовскую Аравию, сократить добычу, сказал аналитик StoneX Фавад Разакзада.

"Сокращение добычи означает, что спрос может существенно превзойти предложение, если члены ОПЕК+ будут соблюдать условия соглашения", - сказал он.

Тем временем число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель идет вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.

В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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