Токаев пообещал наказать виновных в энергоаварии на западе Казахстана

В Казахстане будет создана госкомиссия для расследования причин аварии в энергосистеме на западе страны, соответствующее распоряжение отдал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.
"Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Токаев "держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий на АНПЗ и МАЭК". "Он поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий", - сообщает пресс-служба.
Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние.
Вечером в понедельник из-за аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК) был обесточен казахстанский Атырау (адмцентр Атырауской области Казахстана), а также приостановлена работа на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).
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