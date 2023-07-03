Нормализация отношений с Турцией принесет выгоду Армении и стабильность региону – посол США

США воодушевлены последними обсуждениями между Арменией и Турцией на уровне лидеров стран и эмиссаров, об этом в интервью ОТА заявила посол США в Армении Кристина Квин.
«США однозначно выступают за нормализацию отношений. Мы считаем, что это принесет многочисленные выгоды Армении и больше стабильности региону», - сказала Квин.
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