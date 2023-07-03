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Регион 03.07.2023 23:43

Нормализация отношений с Турцией принесет выгоду Армении и стабильность региону – посол США

США воодушевлены последними обсуждениями между Арменией и Турцией на уровне лидеров стран и эмиссаров, об этом в интервью ОТА заявила посол США в Армении Кристина Квин.

«США однозначно выступают за нормализацию отношений. Мы считаем, что это принесет многочисленные выгоды Армении и больше стабильности региону», - сказала Квин.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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