Нормализация отношений с Турцией принесет выгоду Армении и стабильность региону – посол США

США воодушевлены последними обсуждениями между Арменией и Турцией на уровне лидеров стран и эмиссаров, об этом в интервью ОТА заявила посол США в Армении Кристина Квин.

«США однозначно выступают за нормализацию отношений. Мы считаем, что это принесет многочисленные выгоды Армении и больше стабильности региону», - сказала Квин.