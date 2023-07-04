США намерены ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам

Администрация президента США Джо Байдена намерена ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В соответствии с предложением Белого дома, владельцам облачных сервисов, включая Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., придется запрашивать разрешение правительства на предоставление китайским клиентам облачных услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), отмечают источники.
Американские эксперты в сфере национальной безопасности отмечают, что китайские IT-компании имеют возможность обходить введенные Вашингтоном ограничения на экспорт высокотехнологичных чипов за счет использования облачных сервисов.
Являясь клиентами таких сервисов, они получают доступ к мощным вычислительным ресурсам, не покупая полупроводниковые компоненты, запрещенные к поставкам в КНР, например, чипы A100 американской Nvidia Corp Министерство торговли США может объявить о введении ограничений на поставку облачных услуг в Китай в ближайшие недели, отмечают источники WSJ.
Такой шаг дополнит пакет мер, принятых Вашингтоном за последние месяцы для ограничения доступа Китая к новейшим технологиям. Пекин предпринимает ответные шаги: в мае Управление по вопросам киберпростанства страны запретило китайским операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американской Micron Technology, а в понедельник стало известно о введении Китаем ограничений на экспорт галлия и германия - редкоземельных материалов, используемых в производстве чипов.
В Анкаре анонсировали визит главы МИД Турции в Азербайджан
Назначен новый посол Таджикистана в Азербайджане
Баку высоко ценит усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений - Алиев
Глава Ливийской национальной армии Хафтар потребовал до осени обеспечить честное распределение нефтяных доходов
Узбекскую UzGasTrade возглавил топ-менеджер компании Агзамов
В I полугодии Азербайджан стал самым крупным импортером России мелкого и крупного рогатого
Германия занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды из стран ЕС в Азербайджан
11 человек погибли в ДТП в Таджикистане
Турция летом из-за выросших цен потеряла 35-40% российских туристов - АТОР
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС