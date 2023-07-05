Байден хотел бы видеть на посту генсека НАТО Урсулу фон дел Ляйен

Президент США Джо Байден настаивает на назначении на пост генерального секретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.

"После того, как Белый дом отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании на эту должность, предпочтительным кандидатом для Соединенных Штатов является председатель Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

По словам одного из источников, "Байден и миссис фон дер Ляйен за последние годы установили прочные связи, укрепляя тесные трансатлантические контакты по вопросам Китая, Украины и климата".

Так, в настоящее время фон дер Ляйен "полагается на разведданные Вашингтона", отказываясь от информации, передаваемой ей европейскими разведывательными структурами, которые "неправильно оценили" начало Россией спецоперации на Украине, отмечает газета.

Лидеры НАТО не смогли достичь соглашения о преемнике нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, говорится в публикации. В результате союзники договорились о продлении на год полномочий Столтенберга, он будет возглавлять Североатлантический блок до осени 2024 года.