Brent дешевеет после уверенного подъема накануне

Нефть Brent дешевеет в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $75,85 за баррель, что на $0,4 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,6 (2,1%) до $76,25 за баррель.
Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости). В среду августовские фьючерсы на WTI подорожали на $1,12 (1,6%) по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $70,91 за баррель.
Внимание трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".
В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.
Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с.
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